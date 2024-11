Identificati tre extracomunitari sprovvisti del permesso di soggiorno nei pressi della stazione ferroviaria

Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Catanzaro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Catanzaro Lido, in particolare nell’area antistante la stazione ferroviaria e lungo le principali arterie stradali che attraversano il quartiere marinaro.

Sabato sera infatti, gli uomini della benemerita, oltre a predisporre numerosi posti di controllo alla circolazione stradale in piazza Anita Garibaldi, nonché lungo i viali Crotone e lungomare Stefano Pugliese, hanno battuto le aree del quartiere meno interessate dalla presenza di avventori, ma dove è più facile imbattersi in malintenzionati, proprio perché non direttamente interessate dalla movida notturna. È stato proprio addentrandosi nell’area del polifunzionale del quartiere Lido, proprio di fronte alla stazione ferroviaria, che i carabinieri si sono imbattuti in tre cittadini extracomunitari privi di documenti, o comunque in possesso di permessi di soggiorno scaduti e perciò non più validi, tutti originari del Gambia, per i quali si è reso necessario l’accompagnamento in caserma, presso la sede del comando di Villa Trieste, per ulteriori approfondimenti concernenti sia l’accertamento della loro reale identità che la legittimità a permanere nel territorio nazionale, accertamenti risultati poi negativi.

Altri tre soggetti, sempre extracomunitari, sono stati invece controllati nell’area di Piazza Dogana e lì direttamente identificati. Infine, i successivi controlli alla circolazione stradale, posti in essere anche con l’ausilio di alcuni etilometri e finalizzati alla repressione del fenomeno della guida in stato di ebrezza durante i weekend, hanno consentito di identificare 28 persone e di sottoporre a controllo 17 autoveicoli, elevando numerose contravvenzioni al codice della strada col ritiro di due patenti di guida.

I servizi straordinari a largo raggio di controllo del territorio, soprattutto in vista dell’avviata stagione estiva, continueranno ad essere svolti dalla compagnia carabinieri di Catanzaro anche nelle prossime settimane, non solo al fine di contrastare, ma anche e soprattutto a quello di prevenire con sempre maggiore efficacia le trasgressioni al codice della strada e le violazioni in genere.

l.c.