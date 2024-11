I carabinieri hanno coniugato il controllo tradizionale del territorio all’ispezione delle attività commerciali

Una serie di controlli straordinari del territorio sono stati effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Catanzaro e che hanno riguardato nello specifico la zona sud della città e i comuni dell’hinterland catanzarese. I militari oltre a predisporre numerosi posti di controllo, hanno infatti pattugliato le vie cittadine coniugando il controllo del territorio tradizionale, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, alle ispezioni di alcune attività commerciali. In tale ambito, prezioso è stato il contributo delle componenti specializzate dell’arma, quali il nucleo antisofisticazioni e il nucleo carabinieri cinofili che hanno consentito, rispettivamente, di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie di alcuni locali pubblici, e di rinvenire sostanze stupefacenti altrimenti difficilmente recuperabili.

Quattri arresti e due denunce

In particolare, nel corso dei servizi, i militari appartenenti a più comandi stazione della città di Catanzaro e dei comuni limitrofi, sfruttando il patrimonio informativo frutto della capillarità dei presidi, hanno effettuato dei controlli mirati a persone, veicoli e locali pubblici, procedendo nei confronti di sei persone: D.C. catanzarese di 30 anni, attualmente agli arresti domiciliari, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, poiché, dopo aver iniziato a proferire frasi oltraggiose nei confronti dei militari che erano giunti nella sua abitazione per verificare se fosse in casa, si scagliava contro uno di essi colpendolo con un calcio; F.M. catanzarese di 43 anni, tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia poiché sorpreso dai militari mentre, con in mano un coltello, minacciava di morte la propria consorte; G.B. catanzarese di 31 anni, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno, il quale, in violazione delle prescrizioni della misura, veniva tratto in arresto poiché sorpreso dai militari alla guida di un ciclomotore e in possesso di un telefono cellulare; A.P., catanzarese di 55 anni, tratto in arresto per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica al fine di garantire la fornitura di energia presso il proprio esercizio commerciale; G.M. di 29 e R.P. di 23 anni, rispettivamente gimiglianese e borgese, denunciati poiché, all’esito di perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di quasi 60 grammi di marijuana.

Cinque giovani segnalati alla Prefettura

Nell’ambito dell’attività antidroga cinque giovani sono stati altresì segnalati al prefetto di Catanzaro, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso, per uso personale, di marijuana ed eroina. Per quanto concerne l’attività di controllo ai locali pubblici, la verifica, indirizzata ad alcuni bar, si è conclusa con la contestazione, ad un esercente pentonese di una sanzione amministrativa di duemila euro per omissione delle procedure di autocontrollo del sistema HACCP. In totale i controlli hanno riguardato tre locali pubblici, 97 persone, 39 veicoli e 18 soggetti sottoposti a misure varie.

