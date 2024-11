Provvedimenti del Gip nei confronti del direttore amministrativo dell'azienda sanitaria e di due funzionari del nucleo investigazioni sanità della Procura

I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro hanno eseguito, nel territorio delle province di Catanzaro e Crotone, misure cautelari personali interdittive nei confronti di tre dipendenti pubblici, un dirigente e due funzionari, in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

L’accusa

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro Barbara Saccà su richiesta del sostituto procuratore Fabiana Rapino. In particolare, le complesse attività investigative delegate alla guardia di finanza, condotte anche con l’ausilio di indagini tecniche, hanno consentito di accertare la corruzione in atti giudiziari nonché il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico.

Depistaggio

Nello specifico, nell’ambito di una distinta indagine di competenza di un’altra Procura della repubblica, Francesco Santoro, di anni 59, funzionario del nucleo investigazioni sanità ambiente, organo della polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, si era adoperato per evitare l’iscrizione, nel registro degli indagati di Giuseppe Pugliese, di anni 49, direttore amministrativo dell’azienda sanitaria da cui organicamente dipendeva, riuscendo nell’intento.

Assunzione della figlia

Ciò era reso possibile anche grazie alla redazione di un atto ideologicamente falso, indirizzato alla procura competente, ad opera del predetto funzionario del n.i.s.a. in concorso con un altro collega della stessa struttura, Francesco Lucia, di anni 48. Il direttore amministrativo della citata Asl si adoperava, nel contempo, per fare assumere la figlia del Francesco Santoro, con contratto prima a tempo determinato poi a tempo indeterminato, presso un’azienda di Catanzaro con il cui titolare era in rapporti di stretta amicizia.

Le misure

I provvedimenti cautelari eseguiti dal nucleo di polizia tributaria - gruppo tutela spesa pubblica di Catanzaro sono costituiti da tre misure interdittive di sospensione immediata dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di un anno nei confronti di Giuseppe Pugliese e Francesco Santoro e di sei mesi nei confronti di Francesco Lucia.

l.c.