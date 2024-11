Sorical ha comunicato all'ufficio acquedotti del Comune di Catanzaro che, per consentire la riparazione urgente di una perdita su un tratto di condotta che alimenta i serbatoi di Santa Domenica, si rende necessario sospendere nell'arco della giornata di domani sabato 18 novembre, dalle 9 alle 18, l'erogazione idrica in gran parte della città.

Lo si legge in una nota diramata da Palazzo De Nobili. I disagi riguarderanno, in particolare, le seguenti zone: Stadio, San Leonardo, via Schipani, le strade del centro storico comprese fra via Indipendenza e via Cilea, Piano Casa, Sala, Campagnella, Samà, Cava, Signorello, Santo Janni, Siano, via Lucrezia della Valle, Viale de Filippis, Sant’Antonio, Cavita, Mater Domini e Gagliano.

Stante la situazione di criticità, con ordinanza sindacale verrà disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città. In considerazione dell'andamento dell'intervento, verranno forniti eventuali ulteriori aggiornamenti.