Un impatto mortale che non ha lasciato scampo ad una donna di 60 anni, deceduta durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La sessantenne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in viale Crotone nel quartiere marinano quando un'autovettura in transito l'ha travolta. Sul posto è intervenuta l'autoambulanza del 118 che ha preso in cura la donna che però è deceduta durante il tragitto. I carabinieri si trovano ancora sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi. Il conducente del mezzo, sotto shock, si è fermato a prestare soccorso alla vittima ma inutilmente.

l.c.