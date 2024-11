Due uomini di 35 e 40 anni hanno segregato per tre mesi una ragazza, abusato di lei e cercato di costringerla a prostituirsi

Hanno segregato per tre mesi una ragazza cercando di costringerla a prostituirsi e violentandola. Con queste accuse, la squadra mobile di Catanzaro ha arrestato in esecuzione di un provvedimento del gip due cugini di etnia rom, Simone e Franco Bevilacqua, di 35 e 40 anni, per sequestro di persona, violenza sessuale e riduzione in schiavitù. E' stata la giovane, anche lei appartenente alla comunità rom, a denunciare agli agenti le violenze subite dal convivente e dal cugino.