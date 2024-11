Risultano ancora in corso gli accertamenti sulle vetture. Al momento non si esclude alcuna ipotesi

Nel corso della notte una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro è intervenuta in via Galeazzo di Tarsia per sedare un rogo scoppiato tra due autovetture. Le auto interessate dall'incendio, entrambe parcheggiate, sono una Hyundai iX 35 ed una Fiat Panda. Risultano ancora in corso gli accertamenti sulla natura del rogo, anche se nessuna ipotesi viene al momento esclusa.