Il primo di due anni è stato intubato e trasferito in Rianimazione, il secondo di pochi mesi sta già meglio

Pomeriggio concitato nel pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. A breve distanza di tempo sono stati trasportati due bambini.



Il primo è grave ed è stato ricoverato d'urgenza in Rianimazione mentre il secondo non versa in gravi condizioni di salute.



Nel primo caso, si tratta di un bambino di due anni che ha inalato cibo. È stato intubato e trasferito nell'unità di Terapia intensiva con una grave insufficienza respiratoria.

Il secondo invece di appena pochi mesi che ha rischiato di soffocare prendendo il latte sta già meglio.