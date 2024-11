A Catanzaro i disservizi sono dovuti allo svuotamento di alcuni serbatoi, a Reggio al guasto di una tubatura

Disagi a Catanzaro e Reggio Calabria a causa di problemi nell’erogazione dell’acqua potabile. Interi quartieri si trovano, da questa mattina, senza acqua. L’ufficio acquedotti di Catanzaro ha specificato che il disservizio è dovuto allo svuotamento dei serbatoi di Madonna dei cieli, Mater Domini, Madonna del Pozzo e Piterà. Lo svuotamento dei serbatoi è stato causato da una serie di lavori alla condotta idrica dell'impianto di Santa Domenica effettuati da Sorical nella giornata di ieri. L'ufficio acquedotti ha sottolineato che in mattinata sono state effettuate delle manovre per convogliare l'acqua potabile nei serbatoi interessati e che il servizio di erogazione dell'acqua potabile verrà ripristinato nella serata di oggi. A Reggio Calabria, invece, i problemi idrici sono dovuti ad una perdita alla condotta di approvvigionamento idrico della Sorical. La stessa società ha comunicato che sono in corso i lavori di ripristino.