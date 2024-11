È Alfonso Iadevaia il nuovo dirigente della squadra mobile di Catanzaro. A presentarlo, il questore Amalia Di Ruocco nella sede del Centro polifunzionale della Polizia. Di origini campane, Iadevaia dopo l’esperienza nella questura di Brescia, prende il posto di Marco Chiacchera.

«In questo territorio – ha detto – c’è tanto da lavorare e bisogna intervenire in maniera decisa. Cercheremo di continuare nel solco dei miei predecessori che hanno fatto un grandissimo lavoro d’intesa con la Procura di Catanzaro».

E sull’opera del procuratore Gratteri ha detto: «Il procuratore non si stanca mai di parlare di "squadra Stato", un senso di appartenenza allargato insieme ad un’azione di contrasto in un territorio difficile come questo ci dà sicuramente maggiore linfa per un’azione incisiva quotidiana».

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per ricordare le importanti e recenti operazioni svolte: «La prima – ha spiegato il questore Di Ruocco - su Lamezia Terme con il traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale; le infiltrazioni della 'ndrangheta in Umbria e l’operazione a Cosenza contro la criminalità».

Nel corso della conferenza sono stati presentati anche 7 nuovi vice ispettori ed è stato annunciato l’arrivo nel mese di aprile di 16 agenti.

Presentato il Calendario 2020 della Polizia

Il questore ha mostrato poi alla stampa il calendario della Polizia di Stato realizzato con gli scatti del fotografo Paolo Pellegrin, i cui proventi saranno devoluti in parte all’Unicef e in parte al Fondo Assistenza della Polizia di Stato a favore dei figli dei dipendenti che soffrono di gravi patologie.

Inoltre, è stato annuciato l’avvio delle attività della sezione giovanile fiamme oro di Lamezia Terme che sarà dedicata alla pesistica.