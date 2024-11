Palazzo De Nobili aveva citato in giudizio il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per i danni occorsi allo stabile che avrebbe dovuto ospitare la scuola di Polizia

È stata ricomposta bonariamente attraverso la stipula di un accordo transattivo il giudizio proposto in sede civile che vedeva contrapposto il Comune di Catanzaro al Ministero della Giustizia. Palazzo De Nobili nell’ottobre del 2016 aveva infatti citato in giudizio il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e in particolare il Provveditorato Regionale per la Calabria per ottenere un risarcimento dei danni subiti dall’immobile sito in località Pistoia.

Lo stabile ceduto al Ministero della Giustizia nel giugno del 2004 avrebbe dovuto ospitare la sede della scuola di Polizia Penitenziaria ma del progetto poi sfumato è rimasto oggi una struttura degradata e fortemente danneggiata. In ragione di ciò Palazzo De Nobili aveva chiesto un risarcimento al Ministero quantificando i danni in 243.404 euro.

Di recente, però l’amministrazione penitenziaria ha aperto a una proposta transattiva dicendosi disponibile a liquidare immediatamente la somma di 120mila euro purché l’amministrazione rinunci all’azione legale. Proprio questa mattina la giunta comunale ha ratificato l’atto.

