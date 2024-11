L’uomo è stato trovato nella stanza da letto dai carabinieri intervenuti sul posto. Disposti i domiciliari

I militari della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato Angelo Cantaffa, 33enne catanzarese, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché colto, in flagranza di reato, all’interno di un appartamento del quartiere Lido mentre, nel corso di un furto, cercava di nascondersi.

I giovani inquilini, rincasando, hanno inaspettatamente trovato alcune stanze completamente a soqquadro, oltre alle luci accese. Subito dopo degli strani rumori. Poi dei passi. Infine la chiusura della porta del bagno. A quel punto i due studenti sono corsi all’esterno per richiedere l’intervento dei Carabinieri che, tempestivamente giunti sul posto, sono entrati nell’abitazione, sita al piano terra di un palazzo sul lungomare del quartiere marinaro. I militari dell’Arma, dopo aver constatato le condizioni in cui era stata descritta la casa, hanno ispezionato le stanze finché sono riusciti ad individuare un uomo in abiti scuri che aveva tentato invano di trovare rifugio in una delle camere da letto. Una volta bloccato e identificato, la pattuglia ha rinvenuto, adagiata sul pavimento del bagno, una valigia tipo trolley in cui era stata collocata la refurtiva, composta da due televisori prelevati rispettivamente dalla cucina e dalla camera da letto.

Gli oggetti del furto sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari mentre l’uomo, che è stato sorpreso mentre si trovava ancora sul luogo del reato, è stato tratto in arresto per ipotesi di reato di furto in abitazione e temporaneamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale è stato destinatario del provvedimento dell'obbligo di presentazione alla p.g.