L’uomo aveva tentato di accoltellare chi riteneva responsabile della fine della sua relazione amorosa

Personale del commissariato sezionale di polizia di Catanzaro Lido ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di D. F. G.

L’uomo, catanzarese di 49 anni, lo scorso 6 ottobre, dopo essere stato colpito dall’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei due figli minori, aveva fatto irruzione all’interno di un circolo privato, brandendo un grosso coltello da cucina tentando più volte di colpire un uomo che riteneva responsabile della sua crisi coniugale. Rintracciato nell’immediatezza dell’evento criminoso dalle pattuglie delle volanti intervenute era stato tratto in arresto per il reato di tentato omicidio, poi convalidato dalla competente autorità giudiziaria.

La nuova misura, proposta dalla polizia, è stata accolta e disposta dall’autorità giudiziaria proprio in aggravamento alla misura cautelare già eseguita lo scorso 6 ottobre, ed è stata notificata dagli agenti presso la locale casa circondariale dove D.F.G. è attualmente detenuto.

l.c.