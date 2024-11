Ancora non si conoscono le cause all'origine del sinistro. Sul posto la polizia municipale e il 118

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi della galleria del Sansinato a Catanzaro. Secondo una prima frammentaria ricostruzione un'auto per cause ancora in corso di accertamento sarebbe uscita fuori strada. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese con un codice intermedio ma le sue condizioni di salute non deterebbero particolare preoccupazione.

Luana Costa