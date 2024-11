I carabinieri hanno sorpreso in flagranza un uomo mentre caricava legna nel bagagliaio della macchina

Nella serata di ieri, i carabinieri delle stazioni di Santa Maria e di Gimigliano, nel corso di servizi finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati, hanno tratto in arresto tre persone.

Nello specifico, a Catanzaro, due uomini, P.M. e V.L., rispettivamente di 28 e 30 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine e già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, sono stati sorpresi dai militari mentre dialogavano all’esterno dell’abitazione, violando quindi gli obblighi derivanti dai provvedimenti dei giudici.

S.A. di 71 anni già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio è stato invece individuato ed identificato dai carabinieri di Gimigliano i quali lo hanno colto in flagranza mentre asportava ingenti quantità di legna dalla proprietà privata di un uomo che nelle ultime due settimane presso la locale stazione dell'arma ne aveva denunciato il furto reiterato. I militari lo hanno sorpreso proprio mentre era intento a caricare la refurtiva nel bagagliaio della macchina e dop un'iniziale titubanza, l'uomo ha confessato il furto. I tre soggetti arrestati su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa della udienza di convalida.

l.c.