I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido, al termine di articolate indagini, hanno deferito in stato di libertà tre persone originarie della provincia di Catanzaro con l’accusa di ricettazione e illecito utilizzo di carta di credito.

In particolare, le attività della Stazione di Catanzaro Lido sono iniziate a seguito della denuncia di smarrimento/furto della propria carta di credito sporta da parte di un uomo del borgo marinaro che, prima di riuscire a bloccarla, si era accorto che qualcuno era già riuscito ad utilizzarla illecitamente.

Gli immediati accertamenti condotti dai militari della Stazione hanno permesso di riscontrare numerosi pagamenti effettuati nell’arco di pochi giorni da chi era venuto in possesso di quella carta di credito. Poco meno di mille euro il danno complessivo frutto di 55 pagamenti, tutti sotto la soglia dei 25 euro (che permette, usando la funzione “contactless”, di non inserire il pin della carta) in negozi della zona Lido di questo capoluogo.

Ricostruendo i movimenti seguiti da chi aveva fatto gli acquisti, i Carabinieri hanno visionato gli impianti di videosorveglianza sia dell’interno degli esercizi pubblici che, laddove presenti, delle aree parcheggio, giungendo alla fine all’identificazione dei tre che, nella giornata di ieri, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria catanzarese.