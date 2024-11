I tre imprenditori hanno provocato un danno erariale di 7 milioni di euro

La Guardia di finanza di Catanzaro ha segnalato alla Corte dei Conti tre imprenditori che hanno provocato un danno erariale di 7 milioni di euro per la percezione irregolare di fondi comunitari. I fondi erano destinati alla realizzazione di una azienda per la produzione di macchinari industriali. Gli 8 milioni stanziati - 7 dei quali già erogati - sono stati usati per ampliare uno stabilimento già esistente ben diverso da quello dichiarato al Ministero dello sviluppo economico.