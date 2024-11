Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri sulla tangenziale ovest di Catanzaro. All'altezza della rotatoria, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone è uscito fuori strada. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e a causa del forte impatto ha divelto il guardrail rimanendo in bilico con l'autovettura sul ciglio di uno strapiombo. All'interno del mezzo oltre al conducente si trovava una seconda persona, entrambe non hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale per riportare il mezzo sulla sede stradale.

l.c.