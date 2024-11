Durante la notte ignoti hanno raggiunto il secondo piano mettendo a segno il colpo. Non è il primo caso: la settimana scorsa nel mirino erano finite le abitazioni del piano terra

Non inizia decisamente con il piede giusto il rinnovato tentativo di integrazione avviato in viale Isonzo a Catanzaro. Nei giorni scorsi l'Aterp aveva, infatti, proceduto alla consegna di nuovi alloggi di edilizia residenziale ai legittimi assegnatari. Durante la notte però ignoti hanno messo a punto un raid al secondo piano del complesso abitativo da poco ristrutturato trafugando la caldaia di un'abitazione. Non è il primo caso per la verità: già nel corso della settimana episodi simili si erano verificati a danno però degli alloggi posizionati al primo piano dello stabile.

Questa mattina la polizia e una squadra dei vigili del fuoco sono dovute intervenire nella zona sud della città per mettere in sicurezza l'edificio. Durante la notte la caldaia installata sul balcone è stata trafugata lasciando il tubo di caricamento aperto. L'acqua ha pertanto raggiunto l'appartamento sottostante producendo infiltrazioni d'acqua.

Luana Costa