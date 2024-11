E' scattato l'arresto per un 18enne e la denuncia per un minore. Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso. L'episodio è avvenuto durante la notte

La notte scorsa i carabinieri della stazione di Catanzaro Lido sono intervenuti al chiosco ubicato esso nel parco Gaslini, dove era appena stato segnalato un furto in atto. Giunti sul posto i militari hanno subito riscontrato i segni di effrazione sulla porta d’ingresso del locale. Sono immediatamente partite le indagini. Dopo pochi minuti i militari hanno bloccato due giovanissimi nei pressi della stazione ferroviaria. Ad insospettire i militari il fatto che i due adolescenti, un giovane che ha compiuto 18 anni da pochi giorni e un 17enne incensurato, avessero tentato di disfarsi di un cacciavite nonché di grossi sacchi, all’interno dei quali i carabinieri rinvenivano numerosi generi alimentari, costituenti l’intera refurtiva appena asportata dal chiosco.

Ad ulteriore conferma delle responsabilità dei due complici, i militari hanno esaminato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona, riscontrando la corrispondenza tra l’abbigliamento indossato dai malviventi e quello dei giovani identificati. Il cacciavite rinvenuto è stato posto sotto sequestro, in quanto verosimilmente utilizzato per forzare la porta d'ingresso del bar, mentre l’intera refurtiva, del valore di circa 2.500 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

Ultimate le formalità di rito, il giovane maggiorenne, S.B. di 18 anni, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Per il minore, incensurato, è scattata invece la denuncia.

l.c.