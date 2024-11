Il 14enne ha forzato la porta di un esercizio commerciale per poi impossessarsi di 1.700 euro in contanti e diversi pacchetti di sigarette

I carabinieri del comando stazione di Catanzaro Lido negli ultimi giorni hanno svolto una serie di accertamenti volti all’individuazione dell’autore del furto perpetrato in una tabaccheria del centro commerciale “Le Fornaci”, il cui ghiotto bottino era consistito in 1700 euro in contanti e diversi pacchetti di sigarette.

I militari dell’arma, attraverso l’analisi del sistema di videosorveglianza interna dell’esercizio commerciale vittima di intrusione e con l’acquisizione di informazioni da parte di alcuni testimoni presenti nelle vicinanze del locale al momento del fatto, hanno potuto così ricostruire la dinamica del furto, avvenuto attraverso la forzatura della porta di ingresso della tabaccheria.

Dalle immagini si vedeva chiaramente un soggetto, risultato essere ancora minorenne, che, dopo una prima sbirciata attraverso la vetrata della porta, ha approfittato dell’orario di chiusura del locale forzando la porta, introducendosi velocemente all’interno ed asportando il denaro contante e 9 pacchetti di sigarette, nonostante fossero scattati gli allarmi acustici e luminosi che, dopo pochi istanti, avevano richiamato l’attenzione di alcuni testimoni dai quali, durante la fuga, il giovane aveva cercato di non farsi riconoscere. Tentativo risultato vano dal momento che proprio la comparazione delle immagini delle telecamere con le dichiarazioni dei testimoni ha permesso di identificare senza ombra di dubbio l’autore del furto, ancora 14enne, il quale è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di furto aggravato.

l.c.