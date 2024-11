Il furto si è verificato la scorsa notte in una nota gioielleria del centro di Catanzaro. I malviventi si sono impossessati di gioielli e orologi di valore per un totale di 200mila euro

Catanzaro - Un furto si è verificato la scorsa notte in una nota gioielleria del centro di Catanzaro. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso e si sono impossessati di preziosi, soprattutto orologi, per un valore, secondo quanto dichiarato dal titolare del negozio alla polizia, di 200 mila euro. Sul posto, per i rilievi investigativi, è intervenuta la Squadra volante della Questura. La stessa gioielleria aveva subito un altro furto nel 2012.