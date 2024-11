È stato denunciato dagli agenti del commissariato di polizia di Catanzaro Lido, uno straniero di 22 anni originario del Gambia. Nel quartiere marinaro, qualche giorno fa, si aggirava un giovane con fare ambiguo e guardingo. Insospettiti gli agenti procedevano al controllo. Il giovane era privo di documenti di riconoscimento e manifestava molto nervosismo, ricorrendo i presupposti di legge è stato perquisito e trovato in possesso di 2,57 grammi di marijuana, avvolta in un involucro termosaldato, contenuto nella tasca destra del pantalone che indossava. La natura dello stupefacente, che è stato posto sotto sequestro, è stata confermata dalle analisi di laboratorio.



Condotto negli Uffici della Questura di Catanzaro, per l’identificazione e la sottoposizione a rilievi foto dattiloscopici, gli agenti hanno appurato che a carico dello straniero, B.M., pendono due provvedimenti amministrativi già esecutivi: un divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro per anni tre, emesso dal Questore di Catanzaro nell’aprile del 2017 ed un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Catanzaro a maggio del 2018 con contestuale ordine di lasciare il territorio italiano emesso dal Questore. Inoltre B.M. è gravato da precedenti penali e di polizia in materia di droga per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio, rapina e minaccia.



Considerati i precedenti di polizia, l’inottemperanza ai provvedimenti del Prefetto e del Questore, l’illecito possesso di sostanza stupefacente, B.M. è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e, al contempo, gli è stato notificato un ulteriore decreto di espulsione con contestuale ordine a lasciare il territorio italiano. Lo straniero è stato accompagnato presso il Centro Permanenza e Rimpatri di Potenza, in attesa che si completino le procedure per la sua espulsione.

l.c.