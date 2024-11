È quanto accaduto ad un residente del quartiere Corvo. I carabinieri durante un controllo ordinario del territorio hanno rinvenuto l’auto

Svegliarsi la mattina e non ritrovare più l’automobile sotto casa. È quanto accaduto la notte tra domenica e lunedì ad un residente del rione Corvo a Catanzaro. La scomparsa dell’automobile, una Lancia Y, è stata denunciata ai carabinieri che si sono immediatamente messi sulle tracce dei malfattori. Solo nella tarda serata di ieri è stato però possibile rintracciare l’autovettura, completamente smontata in via Calabria nella zona sud della città. Nel corso di un controllo ordinario del territorio, infatti, i militari hanno notato una vettura simile a quella per la quale era stata sporta denunciata e procedendo a perquisizione sono stati rivenuti all’interno dell’abitacolo alcune pezzi di automobile. Portato in caserma, un giovane, ha così indicato il luogo dove si trovava la vettura sottratta ormai ridotta in macerie ed è stato sottoposto a fermo.

!banner!

Luana Costa