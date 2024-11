Omissione di atti d’ufficio. È stato denunciato all’autorità giudiziaria un medico in servizio nel comprensorio di Gimigliano nel Catanzarese a seguito della segnalazione di una donna che appena qualche giorno fa si è presentata alla stazione dei carabinieri di Gimigliano per sporgere una denuncia nei confronti di un medico, in servizio nella locale guardia medica, che si era rifiutato di fare una visita a domicilio.

Lo scorso mese la donna, preoccupata per le condizioni di salute del figlio minore, di soli 7 anni, aveva contattato la guardia medica per avere il supporto del sanitario in quanto il bambino, reduce da un importante intervento chirurgico, era diventato pallido e tremava vistosamente. La signora dopo aver spiegato al medico la situazione ed aver descritto i sintomi di cui era affetto il bambino si sentiva chiedere da quest’ultimo se fosse sua paziente o meno. La signora rispondeva di essere “paziente” di un altro dottore ed a quel punto il medico le riferiva di somministrare al bambino degli antipiretici ogni sei ore, “suggerendole” di telefonare al suo medico al fine di far da quest’ultimo visitare il figlio. Da qui la denuncia ai carabinieri da cui sono scaturiti controlli e accertamenti. Il medico è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per il reato di omissione di atti d’ufficio, che dovrà rispondere del suo comportamento nelle opportune sedi giudiziarie.

l.c.