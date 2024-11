Tanti sono accorsi a Catanzaro per dare l’ultimo saluto a Quirino Ledda, stroncato da un infarto nella notte di ieri. Tra i presenti il governatore Mario Oliverio

È in corso a Catanzaro, il funerale di Quirino Ledda, ex vice presidente del consiglio regionale, storico dirigente del Pci e della Federbraccianti. Ledda se n’è andato nella notte di ieri, stroncato da un infarto nel suo appartamento di Catanzaro. Simbolo di una sinistra scomparsa, ha iniziato la sua carriera politica con la scuola di formazione del Pci a Roma. Divenne segretario provinciale della Gioventù Comunista di Catanzaro e successivamente segretario regionale. È stato segretario della Federbraccianti fino al 1980, quando entrò a far parte del Consiglio regionale della Calabria. A dare l’ultimo saluto a Ledda anche il presidente della regione Calabria Mario Oliverio, l’onorevole Nico Stumpo, la deputata Enza Bruno Bossio, il sindaco di Lamezia terme Gianni Speranza oltre a tanti sindacalisti e associazioni.