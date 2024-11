Stamattina sono stati posti i sigilli al Parco Romani, il centro direzionale è commerciale di Catanzaro Sala, quartiere a sud della città.

Zona off limits dopo che ieri il Tribunale di Catanzaro ha sentenziato il fallimento della società nominando come curatore fallimentare Sandro Viotti e come suo coadiuvatore l'avvocato Vittorio Coscarella.