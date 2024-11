Dopo l'aggiudicazione della gara, la società sportiva Calabria Swim Race ha realizzato i lavori di ristrutturazione

Sabato 13 gennaio, alle ore 17, si terrà la cerimonia di riapertura della piscina comunale “Vinicio Caliò”, nel quartiere Pontepiccolo a Catanzaro. Saranno presenti il sindaco Sergio Abramo, l’assessore allo sport, Domenico Cavallaro, e altri esponenti dell’amministrazione di Palazzo De Nobili.

L’associazione “Calabria swim race”, che ha vinto la gara d’appalto per la gestione dell’impianto della durata di dodici anni, ha eseguito nelle ultime settimane diversi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Più specificatamente, sono stati completamente ripristinati, ammodernati e messi in sicurezza gli impianti tecnologici ed elettrici a servizio della struttura, sono state eliminate le infiltrazioni d’acqua sul tetto e sulle pareti e sono state impermeabilizzate le vasche di compenso. Nelle due piscine, quella grande e quella più piccola, sono state effettuate accurate operazioni di svuotamento, pulitura e riempimento, oltre al rifacimento integrale dei collettori e dei tubi meccanici per l’immissione dell’acqua e del dosaggio automatico. Ripristinati, inoltre, i tornelli automatici e installato un nuovo impianto temporizzato per i phon e le docce. Gli ultimi interventi hanno riguardato il sistema di riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, tornati a pieno regime.

La riapertura al pubblico della piscina è prevista per lunedì 15 gennaio

Gli orari per il nuoto libero sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14 (ultimo ingresso); martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 14 (ultimo ingresso). Sempre per il nuoto libero sono previsti anche orari serali: da lunedì a venerdì dalle 19:30 alle 21 (ultimo ingresso), il sabato dalle 19 alle 20 (ultimo ingresso).





Ogni giorno, di pomeriggio, si terranno i tre turni della scuola di nuoto per i bambini i ragazzi (età compresa fra i tre e i diciassette anni) con orari dalle 16:30 alle 19:30.

l.c.