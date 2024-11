Da oggi i cittadini catanzaresi hanno a disposizione uno “sportello amico del consumatore”. L’amministrazione comunale ha infatti siglato il protocollo di intesa con le associazioni dei consumatori Adusbef, Codacons, Casa del consumatore e Udicon.

Per ora il servizio sarà attivo, in fase sperimentale, tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 presso l’ufficio elettorale situato al piano terra di palazzo De Nobili. Un ampio ventaglio di servizi offerti, a partire dalla semplice lettura delle bollette, attraverso i quali per l’assessore comunale alle attività economiche Alessio Sculco si punta ad avvicinare sempre di più l’ente ai cittadini e ad implementare l’opera di dematerializzazione avviata dal comune. Massima disponibilità dunque da parte delle associazioni dei consumatori, pronte anche a vigilare sul corretto svolgimento del servizio. A sottoscrivere l’accordo sono stati Elena Mancuso per Adusbef Calabria, Giovanna Diaco per la Casa del consumatore Calabria, Angelo Toscano per Udicon Catanzaro e Maria Stefania Valentini per il Codacons Calabria.