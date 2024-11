Ai malcapitati non è rimasto altro da fare che chiamare i vigili del fuoco che con grande difficoltà sono riusciti a liberare la vettura

Disavventura per due turisti nel quartiere Gagliano, zona nord-ovest della città, che tratti in inganno dal navigatore sono stati indirizzati con l'automobile in un vicolo del centro urbano rimanendo incastrati.

I malcapitati non riuscendo a togliersi d'impiccio hanno chiamato la sala operativa 115 del comando di Catanzaro.

I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, sono riusciti con non poche difficoltà a liberare l'auto consentendo il ritorno sulla strada principale. Fortunatamente i due turisti sono rimasti illesi.