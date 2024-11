Rinvenute inoltre all’interno di un bustone uniformi in uso all’arma dei carabinieri, alla polizia municipale e alla polizia penitenziaria

Nella giornata di ieri a Catanzaro, i carabinieri hanno tratto in arresto F.M., classe 1997, disoccupato, con precedenti di polizia. Nell'abitazione del giovane sono stati rinvenuti quasi 400 grammi di cocaina e 300 grammi di marijuana. All'interno della casa è stato ritrovato anche vario materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente, nonché tre bilancini di precisione.

I militari hanno anche rinvenuto all’interno di un bustone, uniformi o parti di uniformi in uso all’arma dei carabinieri, alla polizia municipale e alla polizia penitenziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti in merito alla detenzione di quest’ultimo materiale.

La sostanza stupefacente rinvenuta, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare un illecito guadagno di diverse migliaia di euro. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Catanzaro-Siano e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.