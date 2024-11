Il rogo ha interessato l’auto del professionista, titolare di alcune cliniche private in città. Indagini in corso

Questa notte un'autovettura è stata lambita dalle fiamme in via Pascali a Catanzaro. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno sedato il rogo. Da quanto è stato possibile apprendere l'autovettura risulta di proprietà di un noto medico. Il professionista è titolare di alcune cliniche private in città. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause all'origine del rogo.