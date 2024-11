La struttura balneare è andata distrutta dalle fiamme. Non si conosce l’origine del rogo

Notte di fuoco a Catanzaro nel quartiere marinaro. Uno stabilimento balneare il lido Ionio in località Giovino è andato completamente distrutto a causa di un rogo che ha interessato la struttura. Non sono ancora chiare le origini delle fiamme. Sul posto è presente una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro e una squadra del distaccamento di Sellia Marina supportati da un’autobotte.

!banner!

Sul luogo dell’incendio oltre ai carabinieri è stato richiesto l’intervento di un’autoambulanza poiché vi sono state persone che accortesi dell’incendio si sono introdotte nello stabilimento per tentare di spegnere le fiamme. I sanitari del 118 sono dovuti intervenire per un caso di intossicazione da fumo.

Per il momento non si esclude nessuna pista. I carabinieri sul posto stanno procedendo ad interrogare alcuni testimoni e vi sarebbe qualcuno che avrebbero confermato la possibile matrice dolosa dell’incendio. Le indagini tuttavia risultano ancora in corso.

Luana Costa