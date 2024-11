Ingenti i danni alla struttura colpita dalle fiamme. Non si esclude la matrice dolosa

Questa notte un incendio è scoppiato all’interno un capannone adibito a deposito di materiale per l’agricoltura in località Adami nel comune di Decollatura. All’interno della struttura si trovavano un trattore e all’esterno un camioncino. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che con il supporto di un’autobotte è riuscita a mettere in salvo quest’ultimo mezzo.

Il capannone agricolo di circa 150 metri quadrati ha subito durante il rogo invece numerosi danni strutturali: il tetto in legno ed il trattore parcheggiato all’interno sono andati completamente distrutti. Sul posto sono giunti per effettuare i rilievi di competenza anche i carabinieri della locale stazione. Le cause all’origine del rogo risultano ancora in corso di accertamento ma al momento non si esclude la matrice dolosa.

Luana Costa