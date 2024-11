La polizia ha rinvenuto quindici artifici del tipo bombe cilindriche e sferiche prive della obbligatoria etichettatura e, quindi, illegalmente commercializzate

Nell’ambito delle attività finalizzate al controllo dei siti ove si svolgono spettacoli pirotecnici, disposti dal questore di Catanzaro, lo scorso giovedì, il nucleo regionale artificieri di Catanzaro ha denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni N.P. All’arrivo dei poliziotti l’uomo stava maneggiando una catena di manufatti esplosivi che, sottoposti a verifica immediata sono risultati privi della prescritta etichettatura di registrazione e di omologazione in violazione del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza.

I controlli sono stati estesi ad altro materiale pirotecnico contenuti in alcuni pacchi imballati posti nel furgono in uso al pirotecnico. Sono state rinvenuti 15 artifici del tipo bombe cilindriche e sferiche prive della obbligatoria etichettatura e, quindi, illegalmente commercializzate, inoltre, altri 5 articoli pirotecnici di tipo professionale, presentavano una difformità del calibro rispetto all’omologazione. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il pirotecnico è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione illegale di prodotti esplosivi in parte clandestini, in parte privi di registrazione ed omologazione ed in parte difformi.

l.c.