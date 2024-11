I vigili del fuoco hanno lavorato a presidio dei centri abitati. Il caposquadra ha avuto un malore

Doppio fronte di fuoco questo pomeriggio nel catanzarese. Due incendi hanno infatti tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando centrale e dei distaccamenti inviati oltreché per procedere alle operazioni di spegnimento anche a presidio di allevamenti di animali e abitazioni.







Gli incendi nel catanzarese

Gli incendi sono divampati con forza a Centrache (in foto) e a Cenadi. Nella prima località ha operato una squadra del distaccamento di Soverato e a causa dell’approssimarsi del rogo ad alcune abitazioni è stata disposta l’evacuazione in via cautelativa di alcuni residenti. Il fuoco ha infatti raggiunto l'interno di una zona residenziale costituita da ville senza però provocare danni.

A Cenadi invece al lavoro la squadra del distaccamento di Chiaravalle. Qui la situazione è divenuta immediatamente critica. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcuni depositi di fieno e ricoveri per l’allevamento di animali. I Vigili del fuoco hanno presidiato le aree. In supporto sono state inviate ancora squadre dal comando centrale e un’autobotte.

Malore per un vigile del fuoco

A causa dell’inalazione di fumo, dell’eccesivo calore e del sovraffaticamento, il caposquadra del distaccamento di Soverato ha avuto un malore durante le operazioni di spegnimento. Al vigile sono stati somministrati degli integratori ma non si è sottratto al dovere ed è tornato sul posto per completare il lavoro.

Luana Costa