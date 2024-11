Un’auto è andata completamente distrutta questa notte in contrada Cavagliotti a Catanzaro, lambita da un incendio di cui ancora non si conoscono le cause. L’auto, un’Audi A3, si trovava parcheggiata in una zona isolata e risulta intestata ad una ditta catanzarese. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che al termine delle operazioni di spegnimento hanno effettuato alcune verifiche per comprendere la natura del rogo. Non sono stati rinvenuti elementi utili ma risultano ancora in corso gli accertamenti e al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

l.c.