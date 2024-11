I vigili del fuoco e i carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza da dove si desume l'origine dolosa

Notte di fuoco a Piterà. Questa notte ignoti hanno infatti dato fuoco all'auto dell'ex assessore all'Ambiente e allo Sport Giampaolo Mungo. Intorno a mezzanotte la Fiat Seicento di sua proprietà è stata data alle fiamme in via Muscari. Lo stesso politico assieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri intervenuti sul posto ha poi visionato le telecamere di videosorveglianza di sua proprietà ed è emersa la chiara matrice dolosa. Una persona si avvicina all'auto dell'ex assessore con del liquido infiammabile ma in un primo tempo viene interrotta dal passaggio di una macchina dei carabineri, si nasconde e successivamente appicca l'incendio. L'auto ha subito danni solo al vano motore.

L'ex assessore proprio di recente aveva rimesso il suo mandato nelle mani del sindaco ed era stato sostituito in giunta da Domenico Cavallaro.

Luana Costa