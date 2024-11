Si è temuto il peggio per il centro abitato di Sant’Elia e per il santuario della Madonna di Termini

Gli uomini del comando provinciale dei Vigili del fuoco sono stati ieri al lavoro per un incendio che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea nel comune di Pentone a Catanzaro. L’incendio si è sviluppato in località Furgo ed è scattato immediatamente l’allarme per la possibilità di propagazione verso il centro abitato di Sant’Elia e il santuario della Madonna di Termini.

Le operazioni si sono protratte tutto il giorno

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutto il giorno, a partire dalle 12.30 fino alle 19, e hanno coinvolto diverse squadre dei Vigili del fuoco e di Calabria Verde. Al fine di arginare il rogo si è reso inoltre necessario l’intervento di un elicottero regionale e di un canadair che hanno consentito di estinguere le fiamme.

Luana Costa