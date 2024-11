L’incendio ha distrutto alcuni container. Richiesto l’intervento dell’elicottero

Sta creando non pochi problemi per i residenti lo spegnimento di un incendio scoppiato nel quartiere Barone a Catanzaro. Le fiamme che hanno avuto origine da alcune sterpaglie nelle campagne in prossimità del centro commerciale di viale Emilia si sono rapidamente estese a causa della presenza del vento lambendo alcune abitazioni situate nella zona. Alcuni abitanti sono stati evacuati per sicurezza dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Al momento sono al lavoro nel tentativo di contenere le fiamme una squadra proveniente da Soverato e un’altra di supporto del comando provinciale di Catanzaro. Il vasto rogo ha distrutto alcuni container che si trovavano tra gli uliveti. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elicottero.

Luana Costa