All'origine del rogo scoppiato questa notte bottiglie e taniche contenenti liquido infiammabile

Un incendio si è sviluppato questa notte all’interno dell’agriturismo “Ai Reduci” in località Siano a Catanzaro. Intorno alle 2.30 sono iniziate a pervenire le prime segnalazioni alla sala operativa del comando provinciale dei Vigli del fuoco che sono intervenuti sul posto con una squadra del distaccamento di Sellia Marina. Le fiamme hanno interessato quasi completamente il locale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e sebbene le indagini siano ancora in corso non si esclude la matrice dolosa. L’edificio che non ha subito danni strutturali è però al momento inagibile. Restano da quantificare i danni.

Durante un sopralluogo effettuato dai carabinieri sono state rinvenute bottiglie e taniche con liquido infiammabile. Alcune posizionate su una trave nel solaio altre sparse all'interno del locale. È presumibile quindi che chi ha agito si sia introdotto nell'agriturismo. Le fiamme si sono originate dall'interno dell'edificio

Luana Costa