Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco per sedare le fiamme e mettere al sicuro i residenti

Un incendio di ampie dimensioni è scoppiato questa sera a Settingiano in provincia di Catanzaro. Numerose le chiamate di cittadini allarmati pervenute alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco che ha prontamente inviato due mezzi dalla sede centrale. L’incendio, molto esteso, sta interessando rifiuti e materiali di potatura nei pressi del depuratore. Per ora non vi è alcun pericolo, come in primo momento si era ipotizzato, per la vicinanza di alcune abitazioni al rogo. I vigili del fuoco hanno infatti riportato la situazione sotto controllo.

Luana Costa