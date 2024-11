Un incendio all'interno di un rimessaggio attualmente non in attività, a Catanzaro, ha distrutto quattro imbarcazioni e un gommone. Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina e sede centrale, in tutto quindici uomini e cinque mezzi. Il rimessaggio si trova in prossimità della foce del fiume Corace, vicino al lungomare nel quartiere marinaro di Catanzaro.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere ed estinguere le fiamme evitando il propagarsi delle stesse ad ulteriori imbarcazioni e nelle zone circostanti. Attualmente l'incendio è sotto controllo e sono in atto operazioni di smassamento e bonifica.

Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti sono in corso circa l'origine del rogo. Non si esclude la probabilità che l'incendio abbia interessato inizialmente sterpaglie e vegetazione ed a causa del vento si sia propagato al rimessaggio di barche.