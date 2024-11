Ha suscitato indignazione e preoccupazione l’episodio di natura dolosa che ha colpito l’agriturismo “I Reduci”

“L’incendio che ha completamente distrutto, la scorsa notte, il ristorante “I reduci”, ha colpito uno degli esercizi più antichi e rinomati, per tradizione, passione e competenza, della nostra città. L’episodio mi addolora e mi preoccupa”. È quanto ha affermato il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. “Mentre è certo che le fiamme siano di natura dolosa, auspico che le forze dell’ordine e la magistratura facciano piena luce sulle cause e sugli autori del gesto. Allo stesso tempo non posso che esprimere la mia più ampia solidarietà ai titolari de “I reduci”, a titolo personale e a nome dell’intera amministrazione comunale”. “L’invito che rivolgo loro – ha concluso Abramo – è di non mollare e non piegarsi, ma di rialzare la testa e ripartire per restituire alla città uno dei suoi punti di riferimento nel campo della ristorazione. Da parte di Palazzo De Nobili, per quanto di sua competenza, c’è la totale disponibilità a garantire il supporto necessario a un’immediata ripresa dell’attività”.

La solidarietà di Forza Italia e Obiettivo Comune

“Sono sicuro che la famiglia titolare del famoso ristorante “I reduci”, uno dei riferimenti del quartiere Siano e di tutta la parte nord del capoluogo sapranno ricostruire un’attività che l’incendio di stanotte ha interamente distrutto”. Lo hanno detto il capogruppo di Forza Italia, Luigi Levato, tutti gli assessori e i consiglieri dei gruppi di Forza Italia e Obiettivo Comune. “La natura dolosa emersa dalle prime risultanze investigative è qualcosa di assolutamente preoccupante nella certezza che, d’altro canto, la magistratura e le forze dell’ordine individueranno al più presto gli autori e i mandanti di un atto che risponde a un chiaro disegno di natura criminale. Ai titolari de “I reduci” va la mia più ampia solidarietà e l’assicurazione di un sostegno istituzionale che non può mancare”.

La solidarietà del gruppo Catanzaro da Vivere

Massima solidarietà ai titolari del ristorante “I reduci” è stata espressa dall’assessore Danilo Russo e da tutti i delegati di giunta e i consiglieri comunali di “Catanzaro da Vivere”. “L’incendio di matrice dolosa che ha distrutto uno dei ristoranti più conosciuti e apprezzati del capoluogo è da condannare con sdegno assoluto. Speriamo che gli organi inquirenti scoprano in fretta chi è stato l’autore, o chi sono gli autori, di un gesto vigliacco e dal chiaro disegno criminoso. Alla famiglia che per decenni ha diretto un ristorante esemplare, ed è sempre stata un punto di riferimento del settore, la nostra più ampia e sentita vicinanza, nella sicurezza che sapranno far rinascere un’attività encomiabile che dà lustro al capoluogo e alla sua tradizione gastronomica”.

l.c.