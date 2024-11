Il rogo si è esteso all’abitato e solo il pronto intervento dei vigili ha consentito di circoscriverlo riportando la situazione alla normalità

Non si arresta l’emergenza incendi sul territorio comunale, oggetto durante i mesi estivi a continui roghi in alcuni casi di origine dolosa. Questa mattina un nuovo incendio è divampato in via degli Svevi a Catanzaro, le fiamme si sono immediatamente estese nei pressi di alcune abitazioni provocando non poca preoccupazione tra i residenti. Sul posto si è portata la squadra boschiva dei vigili del comando provinciale che si è posta a presidio dell’abitato.

È andato completamente distrutto nell’incendio un box in lamiera utilizzato per l’allevamento di animali, fortunatamente vuoto al momento del rogo. Il pronto intervento dei vigili ha consentito di circoscrivere l’incendio in breve tempo.

Luana Costa