Un incendio di origine dolosa è divampato la scorsa notte all’interno di un magazzino in Viale Europa a Catanzaro. In corso le indagini

In fiamme la scorsa notte una struttura che negli anni '90 ospitava il primo grande negozio dedicato all'elettronica, ora chiusa e inutilizzata da qualche anno. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco, che, con due automezzi, hanno avviato le operazioni di spegnimento che sono durate alcune ore. Solo all’alba l’incendio è stato domato. Sul posto sarebbero state ritrovate alcune taniche di liquido infiammabile che non lascerebbero dubbi sulla natura dolosa del rogo. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Desta grande preoccupazione l'ondata di intimidazioni di cui Catanzaro è vittima negli ultimi mesi.