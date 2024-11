Il rogo si è verificato nel quartiere Aranceto. Sul posto i vigili del fuoco

Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti questa notte alle ore 02.30 circa nel quartiere Aranceto di Catanzaro per incendio autovettura. Ad essere interessata dalle fiamme una Hyundai Atos, parcheggiata in Via Salemi, di proprietà di M. S. di 74 anni.

La vettura è andata completamente distrutta. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi dell'incendio alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto due pattuglie della polizia di stato. Da sopralluogo effettuato, i vigili del fuoco non hanno rinvenuto alcun elemento utile circa la natura dell'incendio che si presume del tutto accidentale.

l.c.