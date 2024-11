Si tratta di un 33enne che percorreva la 106. Inutili i soccorsi, è spirato in ambulanza durante il trasporto in ospedale. In gravi condizioni anche il conducente dell'auto

Le strade calabresi si macchiano ancora di sangue. Dopo il tragico incidente di ieri, a perdere la vita in un incidente stradale è un giovane di 33 anni, Francesco Cannistrá. Il sinistro è avvenuto sulla statale 106 all'altezza del comune di Montepaone nel catanzarese.

Ancora poco chiare le cause dell'incidente, ma da una prima sommaria ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro tra un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il motociclista. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare poiché è spirato durante il trasporto in ospedale.

In gravi condizioni anche il conducente dell'auto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Soverato per effettuare i rilievi del caso.