Sul posto polizia stradale e sanitari del 118. I feriti non verserebbero in gravi condizioni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 280 che collega Catanzaro a Lamezia Terme. Un veicolo per cause ancora in corso di accertamento è uscito fuori strada ribaltandosi poco prima dell'ingresso nella galleria del Sansinato in direzione Catanzaro. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Da quanto appreso non verserebbero in gravi condizioni di salute.