Due automobili si sono scontrate. Una si è ribaltata. Nell’impatto sono rimaste coinvolte persone che uscivano da un bar

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 4.15 in piazza Garibaldi nel quartiere marinaro a Catanzaro. Per cause ancora in corso d’accertamento una Fiat Punto si è scontrata contro una Fiat Panda parcheggiata nei pressi di un bar cornetteria ribaltandosi. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone trasportate immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Si tratta dell’autista della Fiat Punto G.P. di 23 anni e una ragazza che si trovava vicino la Fiat Panda. Da quanto emerso pare che nell’incidente siano rimaste coinvolte anche persone che erano intente ad uscire dal bar.

!banner!

Sul posto oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso i due feriti, è giunta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sellia Marina per mettere in sicurezza le vetture coinvolte e riposizionare sull’asfalto l’automobile ribaltata. Per i rilievi sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia.

Secondo quanto riferito il giovane di 23 anni, di Gasperina, alla guida del mezzo non risulta in stato di fermo e non sono ancora stati resi noti gli esiti dell'esame tossicologico a cui è stato sottoposto. Una delle due ragazze travolte dal mezzo all'uscita dal bar è ricoverata in gravi condizioni al Pugliese.

Luana Costa